親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影╱聽到蜂鳴器響就不爽 男子拿花盆怒砸救護車

2019-03-30 14:54聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南32歲王姓男子嫌救護車蜂鳴器響太吵竟抓狂，趁救護車經南門與南寧路口，徒手怒拍前引擎蓋，隨後又持花盆丟擲擋風玻璃，且持拖把砸向車頭，再三砸車發洩怒氣，經車上救護員通報110到場協助，警方將逮他逮捕，發現他領有身心障礙手冊，辯稱要救護員玩，最後警方依妨害公務、毀損罪嫌將他移送法辦。

台南市消防局南門分隊救護車昨晚行經中西區，竟遭陌生男子挑釁攻擊，警方調查，該車執勤後返回分隊途中，經南門與南寧路口，竟遭王徒手拍打引擎蓋。救護人員納悶，立即回報勤務中心，擔心第一線救護員安全，提醒救護員注意，立即通報110前往協助。

未料，1救護員下車戒備，王徒手怒拍前引擎蓋後，隨後又持花盆丟擲救護車的擋風玻璃，且持拖把砸向車頭，再三砸車發洩怒氣，隨後警方到場後將人逮捕。警方發現王領有身心障礙手冊， 並請法扶律師到場協助調查。

他表示，救護車太吵，才會砸車；他承認打救護車，有人報案後就把他帶回來，因為有救護員下車要抓他，甚至趴在引擎蓋上，「我想找他玩！」。警方調查，王領有身心障礙手冊，之前也因不爽怒砸ATM出氣，這次則找上救護車，他說，如住在鐵路旁，火車太吵，「我也會照砸」。

消防人員指出，還好救護車並未值勤，否則影響救護任務，恐怕波及無辜。 最後，警方依依妨害公務、毀損罪嫌將他移送法辦。

救護車遭王徒手拍打，引擎蓋凹陷受損。記者邵心杰／翻攝
救護車遭王徒手拍打，引擎蓋凹陷受損。記者邵心杰／翻攝
分享
救護車上的無線電也被王給扯壞。記者邵心杰／翻攝
救護車上的無線電也被王給扯壞。記者邵心杰／翻攝
分享
王持花盆怒砸救護車擋風玻璃，僅因蜂鳴器響太吵了。記者邵心杰／翻攝
王持花盆怒砸救護車擋風玻璃，僅因蜂鳴器響太吵了。記者邵心杰／翻攝
分享

救護車妨害公務

相關新聞

詭異！騎士自摔後要人救女友 警消苦尋發現他一人騎車

2019-03-30 13:30

新北6車追撞 小貨車慘遭垃圾車、資源回收車夾擊

2019-03-30 14:18

婦人思念尋亡夫 暖警細心送她返家休養

2019-03-30 12:40

影╱吸毒男起紅疹稱「跳蚤咬的」 母親報警抓兒子

2019-03-30 12:16

影╱自小客疑越線！撞上阿里山賞花遊覽車5傷

2019-03-30 12:07

持刀男威脅後…台鐵站務員學防身擒拿

2019-03-30 11:54

熱戀詐團假石油大亨 警保住被騙8萬熟女嘆奇蹟

2019-03-30 11:54

債務壓力大竟燒炭輕生 機警友人報案救回一命

2019-03-30 11:31

影╱旅館供客開毒趴又被抓 還反鎖大門拒檢

2019-03-30 11:00

影╱失智嬤迷途7公里汗流浹背 警尋回家屬熱淚道謝

2019-03-30 10:32

外籍移工眾多事故日增 台南永康警宣導交通安全反毒

2019-03-30 10:13

高雄市政府傳火警 廁所風扇短路引虛驚

2019-03-30 01:50

BMW追撞貨車 妻目睹夫燒死

2019-03-30 00:45

影／補習班廂型車與耕耘機相撞 1死1學生昏迷2輕傷

2019-03-29 23:04

草屯快速道路下對撞車禍 機車碎裂噴飛騎士慘死

2019-03-29 22:36

嘉縣廂型車與鐵牛耕耘機車禍 1命危3受傷

2019-03-29 21:27

中壢娃娃車車禍 波及機車騎士傷重死亡

2019-03-29 19:14

台南市山林公墓火警演練 出動全國首創滅火車輛器材

2019-03-29 17:33

正妹搭電梯聽到怪聲 調監視器才知保全變態行為

2019-03-29 17:00

男子北捷咆哮遭制止 竟朝站長踹一腳

2019-03-29 15:51

閃車不及追撞兩車後「翻肚」 民眾驚呼：車怎麼開的？

2019-03-29 15:12

影／女學生野訓受傷 宜蘭消防局背走山路2個多小時下山

2019-03-29 15:04

天然氣管線汰換氣體外洩 用路人行經台中潭子要注意

2019-03-29 13:53

影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死

2019-03-29 13:11

高雄福山國中火警疏散學生 男廁所燒成灰

2019-03-29 12:50

福山國中男廁冒濃煙 2000師生疏散操場

2019-03-29 12:17

淡海輕軌車廂掉下1.5米金屬條 乘客驚：聽到一聲巨響

2019-03-29 12:16

高雄客運與廂型車車禍 5人受傷

2019-03-29 11:03

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

「不知道夠不夠孩子吃飯」夫妻育四子賣蔥油餅陷困難

2019-03-29 16:46

正妹搭電梯聽到怪聲 調監視器才知保全變態行為

2019-03-29 17:00

中壢娃娃車車禍 波及機車騎士傷重死亡

2019-03-29 19:14

千興掩埋廢棄物20年 南檢起訴求處重刑併科罰金1500萬

2019-03-29 16:06

閃車不及追撞兩車後「翻肚」 民眾驚呼：車怎麼開的？

2019-03-29 15:12

考卷上的「開」字 引發老師與家長聯絡簿紅圈大戰

2019-03-30 13:26

草屯快速道路下對撞車禍 機車碎裂噴飛騎士慘死

2019-03-29 22:36

詭異！騎士自摔後要人救女友 警消苦尋發現他一人騎車

2019-03-30 13:30

國家音樂廳驚見「潔齒魔人」 竟邊欣賞演出邊刷牙！

2019-03-29 17:19

嘉縣廂型車與鐵牛耕耘機車禍 1命危3受傷

2019-03-29 21:27

影／補習班廂型車與耕耘機相撞 1死1學生昏迷2輕傷

2019-03-29 23:04

女大學生公車驚魂 制止他後又摸臀數十秒

2019-03-29 21:55

少年輔育院驚傳口交喝尿霸凌 劉姓少年被重判16年

2019-03-29 19:41

網路留言高雄人誓殺韓國瑜報仇 男獲不起訴

2019-03-29 17:11

買春買出感情卻被妓女拒上！尋芳翁瘋傳恐嚇簡訊獲判刑

2019-03-29 17:27

影╱自小客疑越線！撞上阿里山賞花遊覽車5傷

2019-03-30 12:07

彭坤業涉關說調台高檢 查關說案女檢連夜「搬家」

2019-03-29 20:05

一時色慾薰心 男子與小女友發生超友誼關係挨告

2019-03-30 10:14

丁守中提選舉無效訴訟 法院判決結果5月10日出爐

2019-03-29 19:17

選前無法預料大排長龍？中選會這樣回答法官

2019-03-29 20:29

婦人千元話費未繳遭騙10萬元 防詐騙手法一次看

2019-03-29 18:49

罵名嘴王瑞德「白癡、智障」6網友涉公然侮辱起訴

2019-03-29 18:30

丈夫死後盜領近2千萬 8旬婦人遭判刑

2019-03-30 10:26

台南市山林公墓火警演練 出動全國首創滅火車輛器材

2019-03-29 17:33

男子北捷咆哮遭制止 竟朝站長踹一腳

2019-03-29 15:51

大亂鬥夜店X-CUBE態度大轉變 發文道歉：取消復業

2019-03-30 12:39

逼喝尿、性侵… 少輔院生判16年

2019-03-30 00:45

BMW追撞貨車 妻目睹夫燒死

2019-03-30 00:45

影╱吸毒男起紅疹稱「跳蚤咬的」 母親報警抓兒子

2019-03-30 12:16

選舉訴訟開庭 丁守中律師：選舉疏失害姚文智少了2萬票

2019-03-29 20:04

千興掩埋廢棄物20年 12人被訴

2019-03-30 00:45

男廁隔間板被戳洞 民眾如廁驚見：隔壁在看我

2019-03-30 11:52

高雄市政府傳火警 廁所風扇短路引虛驚

2019-03-30 01:50

丟背包阻「下一個鄭捷」 正義哥獲表揚

2019-03-30 00:45

酒駕衝撞騎樓 7機車無端損毀車主心疼

2019-03-30 07:55

熱戀詐團假石油大亨 警保住被騙8萬熟女嘆奇蹟

2019-03-30 11:54

殺人後溯溪逃逸 凶器還成回收物變賣

2019-03-29 16:41

警察掃黃逼旅社歇業 業者辯「只被抓過1次」又復業

2019-03-29 17:26

強索原味內褲行房前要打扮 妻不堪夫怪癖訴離獲准

2019-03-30 14:13

自摔變凶殺！ 刺死情敵變裝躲雞寮被逮

2019-03-30 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top