影╱聽到蜂鳴器響就不爽 男子拿花盆怒砸救護車

2019-03-30 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南32歲王姓男子嫌救護車蜂鳴器響太吵竟抓狂，趁救護車經南門與南寧路口，徒手怒拍前引擎蓋，隨後又持花盆丟擲擋風玻璃，且持拖把砸向車頭，再三砸車發洩怒氣，經車上救護員通報110到場協助，警方將逮他逮捕，發現他領有身心障礙手冊，辯稱要救護員玩，最後警方依妨害公務、毀損罪嫌將他移送法辦。

台南市消防局南門分隊救護車昨晚行經中西區，竟遭陌生男子挑釁攻擊，警方調查，該車執勤後返回分隊途中，經南門與南寧路口，竟遭王徒手拍打引擎蓋。救護人員納悶，立即回報勤務中心，擔心第一線救護員安全，提醒救護員注意，立即通報110前往協助。

未料，1救護員下車戒備，王徒手怒拍前引擎蓋後，隨後又持花盆丟擲救護車的擋風玻璃，且持拖把砸向車頭，再三砸車發洩怒氣，隨後警方到場後將人逮捕。警方發現王領有身心障礙手冊， 並請法扶律師到場協助調查。

他表示，救護車太吵，才會砸車；他承認打救護車，有人報案後就把他帶回來，因為有救護員下車要抓他，甚至趴在引擎蓋上，「我想找他玩！」。警方調查，王領有身心障礙手冊，之前也因不爽怒砸ATM出氣，這次則找上救護車，他說，如住在鐵路旁，火車太吵，「我也會照砸」。