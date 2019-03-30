熱戀詐團假石油大亨 警保住被騙8萬熟女嘆奇蹟

2019-03-30 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳姓熟女從網路通訊軟體認識在國外採油的「石油大亨」，陳女迅速墜入熱戀，並以男女朋友互稱，詐團稱機具維修需一筆費用，熱戀中的陳女不敵甜言蜜語匯款79500元，對方卻人間蒸發，驚覺詐騙報警。警方追查並圈存匯款帳戶，成功追回款項，讓陳女直呼「奇蹟」。

台中市陳姓熟女(43歲)去年12月初透過網路通訊軟體認識楊姓男子(音譯，YONG)，楊男自稱在國外海洋上開採石油，認識約3天後他在工作時的機具損壞，向陳透漏需要資金來維修該器材，才能完成工作。

陳女陷入熱戀，雙方以男、女朋友互稱，經不起「男朋友」一直詢問甚麼時候能匯款給他？陳女心軟答應，本周一匯款79500元。

當天匯款後，楊男就失去聯絡，陳女越想越覺得有異，驚覺可能遭詐騙，前天到台中市警局第五分局北屯所報警。

員警瞭解情況後，雖然離匯款時間已過4天，員警仍與時間賽跑，猜想或許匯款還沒被領走的心態，依規定程序辦理，且向郵局聯絡圈存帳戶，成功圈存匯款帳戶內186000元。