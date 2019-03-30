債務壓力大竟燒炭輕生 機警友人報案救回一命

2019-03-30 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



警方與游男合力破窗，將呼吸微弱的廖男救出送醫。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 台中市廖男疑因債務壓力大，向游姓友人透漏輕生念頭，更傳送車內燒炭火盆照片給他，死意堅決。游男報警，警方透過車輛車牌搜尋，發現車輛停靠路旁、廖男趴在駕駛座上昏迷，警方立即破窗將廖男抬出，所幸廖男尚有呼吸，叫救護車送醫院急救。

台中市游男(23歲)本周日慌張到台中市警局第五分局水湳所報案，指廖姓友人(23歲)透漏輕生念頭，還自拍車內燒炭炭盆照片給他，擔心廖男真的想不開，希望警方協助救人。

員警林秝成、古哲宇趕往廖男住處敲門，家中無人回應，即利用同心圓協尋方式擴大地緣式搜尋，在北屯區經貿東路與敦化路口，發現廖男的白色轎車停放在路邊，車窗緊閉且副駕駛座上有火盆。

警方立即呼叫廖男，但廖已於駕駛座上昏迷，員警與游男合力破窗，將廖抬出車外，所幸還有呼吸心跳，但意識不清，通報消防隊救護人員協助送往中國醫藥大學急救。

游男表示，廖男長期有債務壓力，疑因欠債而燒炭輕生，但詳細什麼樣的債務他也不清楚。

家屬接獲警方電話通知後相當錯愕，不知他會燒炭輕生，所幸在員警及朋友協助下，阻止憾事發生。

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