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影╱失智嬤迷途7公里汗流浹背 警尋回家屬熱淚道謝

2019-03-30 10:32聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市一名80歲失智童姓阿嬤，晚餐後外出散步迷途，深夜汗流浹背坐在公園休息，熱心民眾報警。警方發現童嬤從北區徒步走到東區，足足走了7公里，大呼「這裡超級遠耶」，查出阿嬤資料、聯繫上家屬，阿嬤的兒子趕到派出所見母親平安，含淚向警方道感謝。

80歲童姓阿嬤前天深夜11時許，汗流浹背坐在公園休息，運動民眾擔心阿嬤安全、報警處理。

台中市警局第三分局東區分駐所警員潘俊廷、何羽涔到場，童姓阿嬤知道自己的名字，但家中資訊都講不出來，阿嬤脖子戴著掛有家中鑰匙的項鍊、口袋除一些零錢外沒有證件。

警方指出，童姓阿嬤見員警直說，「拍謝！我是第一次這樣啦！麻煩你們了！」還說自己只是出門走走，讓員警忍不住笑著說，「這裡超級遠的耶！」阿嬤擔心會被家人責罵，員警則耐心安撫，並查出阿嬤已被家屬通報失蹤，立即聯繫上兒子與媳婦。

兒子馳抵到分駐所，見到高齡的老母平安無事，馬上緊緊牽著她的手，眼眶泛紅地向員警道謝。

警方發現童姓阿嬤曾有過走失紀錄，提醒家屬可向市政府社會局申請防走失愛心手鍊，或是在其身上配戴和縫繡聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，讓心愛的家人平安回家。

童姓阿嬤(右二)迷途走失7公里，熱心民眾報案，經警方聯繫上家屬，將疲憊不堪的童嬤...
童姓阿嬤(右二)迷途走失7公里，熱心民眾報案，經警方聯繫上家屬，將疲憊不堪的童嬤帶回家休息。記者林佩均／翻攝
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童姓阿嬤迷途走失7公里，熱心民眾報案，經警方聯繫上家屬，將疲憊不堪的童嬤帶回家休...
童姓阿嬤迷途走失7公里，熱心民眾報案，經警方聯繫上家屬，將疲憊不堪的童嬤帶回家休息。記者林佩均／翻攝
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台中市愛心失蹤

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