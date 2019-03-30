影╱失智嬤迷途7公里汗流浹背 警尋回家屬熱淚道謝

2019-03-30 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市一名80歲失智童姓阿嬤，晚餐後外出散步迷途，深夜汗流浹背坐在公園休息，熱心民眾報警。警方發現童嬤從北區徒步走到東區，足足走了7公里，大呼「這裡超級遠耶」，查出阿嬤資料、聯繫上家屬，阿嬤的兒子趕到派出所見母親平安，含淚向警方道感謝。

80歲童姓阿嬤前天深夜11時許，汗流浹背坐在公園休息，運動民眾擔心阿嬤安全、報警處理。

台中市警局第三分局東區分駐所警員潘俊廷、何羽涔到場，童姓阿嬤知道自己的名字，但家中資訊都講不出來，阿嬤脖子戴著掛有家中鑰匙的項鍊、口袋除一些零錢外沒有證件。

警方指出，童姓阿嬤見員警直說，「拍謝！我是第一次這樣啦！麻煩你們了！」還說自己只是出門走走，讓員警忍不住笑著說，「這裡超級遠的耶！」阿嬤擔心會被家人責罵，員警則耐心安撫，並查出阿嬤已被家屬通報失蹤，立即聯繫上兒子與媳婦。

兒子馳抵到分駐所，見到高齡的老母平安無事，馬上緊緊牽著她的手，眼眶泛紅地向員警道謝。