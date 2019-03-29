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嘉縣廂型車與鐵牛耕耘機車禍 1命危3受傷

2019-03-29 21:27聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣朴子市應菜埔汙水處理場旁堤防，今晚8時許發生廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防局獲報後派出3輛救護車，還派出器材車到場，破壞車體才將受困車內，年約50歲男子救出已無生命跡象，另3名傷者救出後，分別有頭部腫脹、擦傷等傷勢，意識清楚，4人皆送醫院急救中，事故原因仍待警方調查。

廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防員到場急...
廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防員到場急救。圖／讀者提供
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廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防員到場急...
廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防員到場急救。圖／讀者提供
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廂型車與鐵牛耕耘機車禍，鐵牛駕駛未受傷，但廂型車頭全毀，車體變形，縣消防員到場急救。圖／讀者提供
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救護車車禍

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