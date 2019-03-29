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沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

大車內輪差死角意外多 遇大車維持車距保命

2019-03-29 17:34聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹監理站為道安向下札根，今天至竹市三民國小教導學童正確交通安全觀念，安排大型車輛實際示範轉彎時出現的內輪差死角，當輪胎壓破事先放置在死角區域的氣球發生「砰」的聲響，小朋友嚇了一大跳，留下深刻印象。站長朱詩蘅建議，大型車輛有死角視線，無論是大、小朋友或機車騎士，若遇上大型車都必須保持至少半輛大型車體的車距，避免意外。

根據警政署統計，因大型車轉彎不當及未保持安全距離的傷亡人數，每年都有1400人左右。其中，因內輪差造成的視覺死角為最大肇事原因。

朱詩蘅表示，為減低大型車內輪差及視野死角車禍事故發生，提升交通安全，今天與新竹市三民國小合作舉辦交通安全教育向下扎根計畫，模擬大型車內輪差與視野死角場地擺設，教導國小學童實地體驗「大型車視野死角」、「內輪差」等危險直擊，進行震撼教育。

在宣導活動中，以氣球代替行人，在擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，因大型車轉彎形成內輪差，瞬間壓破氣球，小朋友嚇了一跳尖叫。朱詩蘅說，學生也感受內輪差，車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差。

朱詩蘅表示，「保持安全距離」才是保命之道，行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入內輪差的範圍，尤其，大型車在右轉時，為避免後輪壓到人行道，往往先左轉加大轉彎半徑再右轉，會讓其他用路人誤判而置身險境。

朱詩蘅表示，活動過程同步搭配空拍機由空中拍攝大型車轉彎時的內輪差，監理站將活動過程，剪輯成影片，之後發放給新竹市各級學校，讓學校運用做為指導學童正確交通安全觀念，以期降低這一類交通事故發生的比例並有效減少傷亡人數。

新竹市監理站擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，因大型車轉彎形成內輪...
新竹市監理站擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，因大型車轉彎形成內輪差，瞬間壓破氣球。記者郭宣彣／攝影
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新竹市監理站擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範。記者郭宣彣／攝影
新竹市監理站擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範。記者郭宣彣／攝影
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大型車輛實際示範轉彎時出現的內輪差死角，當輪胎壓破事先放置在死角區域的氣球發生「...
大型車輛實際示範轉彎時出現的內輪差死角，當輪胎壓破事先放置在死角區域的氣球發生「砰」的聲響。記者郭宣彣／攝影
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大型車轉彎時，容易出現內輪差死角。記者郭宣彣／攝影
大型車轉彎時，容易出現內輪差死角。記者郭宣彣／攝影
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新竹監理站空拍機

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