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台南市山林公墓火警演練 出動全國首創滅火車輛器材

2019-03-29 17:33聯合報 記者周宗禎╱即時報導

臺南市政府消防局今天舉辦「全國首創--輕量救災裝備山林暨公墓火警搶救示範演練」，演練出動無人機、改裝農用噴霧機、輕量化裝備等台南市消防局與民間合作研發的新設施。市長黃偉哲參觀演練稱讚消防局用心，呼籲民眾提防清明掃墓引發山林火警。消防局目前以第五大隊有公墓火災的歸仁、關廟、保西分隊試用新器材一年，評估成效良好就會全市推廣。

臺南市消防局因應清明時節民眾常掃墓祭祖不慎引發林野火災，消防人員疲於奔命，今天在關廟區第四公墓辦理山林暨公墓火警搶救示範演練。搶救人員身著山林火警專用輕便型消防衣，使用面罩搭配濾毒罐，利用噴霧機進行滅火或開闢防火巷，以及其他水帶夾、水帶背包等各項新型器材滅火。

消防局表示，這次演練有「全國首創各項輕量救災裝備、無人機搭載滅火藥劑救災」，有效提升搶救效能，因為近來山林公墓火警居高不下，為了有效降低山林公墓火警的發生機率，消防局除了針對該類火災類型，擬定搶救計畫、進行搶救演練外，也與台南義消通訊中隊、長榮大學合作研發針對山林火警的「創新滅火器材」。

消防局指出，台南市有無人機廣播、無人機滅火、無人機搭載熱顯像儀、無人機搭載救生圈與農用灑水設備改裝可延伸50公尺軟管、輕便型防火衣服等「全國首創」器材，使用這些滅火巧思，能大幅增進搶救效率，降低山林公墓火警的燃燒，減少空氣汙染。

清明期間臺南市除各區公所預先進行公墓除草及清運，消防局也針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，並協調各機關、學校、團體及媒體等進行防火宣導，宣達清明掃墓應注意事項，對於發生火災頻率較高之墓區及時段，規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並於現場提供水源，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

消防局表示，透過災前雜草清運、防火宣導強化民眾防災素養，建立自保自救及救人基本防災理念，加上建立災時應變機制、搶救裝備器材整備及防救災演練，宣導民眾骨灰放置殯儀館、灑葬或樹葬等環保殯葬方式，可降低公墓火警發生機率，減少傷亡及損失。

台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台...
台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台南市消防局提供
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台南市消防局山林火警演練，出動輕量化滅火車輛與裝備。圖/消防局提供
台南市消防局山林火警演練，出動輕量化滅火車輛與裝備。圖/消防局提供
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台南市消防局山林火警演練，出動無人機滅火。圖/消防局提供
台南市消防局山林火警演練，出動無人機滅火。圖/消防局提供
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台南市消防局山林火警演練，出動輕量化滅火車輛與裝備。圖/消防局提供
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台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台...
台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台南市消防局提供
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台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台...
台南市長黃偉哲參觀消防局山林火警演練與創新滅火車輛器材，稱讚消防局用心。圖/ 台南市消防局提供
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火災臺南

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