影／女學生野訓受傷 宜蘭消防局背走山路2個多小時下山

2019-03-29 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台中市一名完全學校女學生，與學校師生到宜蘭山區松羅湖野訓，腳踝受傷，校方報案，請求消防局協助。

消防局派遣搜救人員在大同鄉本覺寺集結後，入山救援，上午10點30分與傷者會合，初步評估，女學生為右腳踝扭傷，但無法再走山路，救助人員輪流背負，走了兩個多小時的山路，下午1點15分送至松羅湖登山口。

消防局表示，經當事人評估，不需送醫，女學生由父母帶回。