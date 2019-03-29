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沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

正妹搭電梯聽到怪聲 調監視器才知保全變態行為

2019-03-29 17:00聯合新聞網 綜合報導

一名女子深夜回家搭電梯時，竟聽到從電梯對講機傳來口哨聲，隔天調閱監視器才知道是保...
一名女子深夜回家搭電梯時，竟聽到從電梯對講機傳來口哨聲，隔天調閱監視器才知道是保全所為。 圖／翻攝自「爆料公社」
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社區保全的工作就是守護住戶的安全，但竟然有保全故意騷擾女住戶！一名女子日前深夜回家，搭電梯正準備回住處時，竟然聽到從電梯的對講機傳出口哨聲，讓她嚇得花容失色。隔天調出監視器畫面才發現原來是當晚的保全故意透過對講機吹口哨，然後再觀看監視器裡她的反應，這樣的舉動也讓她氣得痛批很變態。

這名女子在臉書「爆料公社」指出27日晚上下課回到家，大約10點半左右準備從家中地下室搭電梯上樓，但她進電梯後卻覺得不太對勁。她說電梯裡的對講機發出一種電磁波的聲音，夜晚聽起來格外恐怖，讓她快要嚇死了。隨後通話無線電中竟然傳出口哨聲，這讓她更加害怕，只想快點離開電梯。

原PO回到家後就將事情告訴爸媽，她跟爸爸立刻到警衛室去詢問，但值班的保全卻神情緊張地說他去巡邏不在辦公室，隔天下午原PO再到警衛室去請其他保全調監視器畫面，竟然看到前一晚值班保全的變態行為。影片裡這名保全看到她下課回家，在確認接送的友人離開後，隨即進入警衛室裡，透過攝影機知道原PO搭哪一台電梯後，居然回頭拿起對講機吹口哨，然後再轉頭看她的反應。這樣的舉動讓她看了直呼非常噁心不舒服。

事情曝光後管委會正在處理中，但原PO仍然感到害怕，她批評保全不保護住戶安全，反而還嚇住戶，讓她不敢想像這麼可怕的保全存在社區，不知道到底還會做出什麼事？有網友認為「感覺他是想引起妳的注意」、「他會不會是對妳有好感，逗你玩的？」、「他是不是夜班太無聊啊」；多數的人建議撤換掉，「跟管委會反應不適任，可要求保全公司撤換」、「他不尊重他職業，妳們社區也可以不尊重他的工作機會」、「社區有固定時間開會，到時候拿著影片給大家去判斷要不要換人」。

也有網友提醒「保全薪資低，很多已經都是爛竽充數，今天被投訴，明天換別家保全公司繼續用時間換微薄的薪資。真的住戶自己要有危機意識。不要真以為請保全真能保全您的安全」。

爆料公社

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