天然氣管線汰換氣體外洩 用路人行經台中潭子要注意

2019-03-29 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



欣林天然氣股份有限公司今在台中市潭子區潭子街一段進行管線汰換施工，疑因機具操作不慎，導致潭子街一段路面下的天然氣管線外洩，現場瓦斯味相當重。消防局派遣潭子消防分隊到場，部屬水線及砲塔防護，呼籲用路人繞道通行。