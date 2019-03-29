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影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死

2019-03-29 13:11聯合報 記者趙容萱╱即時報導

31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻到台中市東興市場賣菜，途經台74中彰快速道路霧峰段北上外側車道，追撞前方由47歲鐘姓司機駕駛的大貨車，整輛BMW嚴重受損並陷入火海，且傳出陣陣爆炸聲，陳男受困車內，陳妻及時逃出車外，哭求協助，包括路過的轎車駕駛、鐘姓司機來幫忙，消防局獲報到場救援，但陳男仍逃生不及，燒死在車內，陳妻目睹丈夫成焦屍，哭吼「怎麼辦？」起火原因由警方進一步釐清。

警方說明，鐘姓大貨車駕駛經酒測，酒測值為零，BMW的行車記錄器也被大火燒毀，陳妻則表示，她當時正在睡覺，不清楚為何會發生車禍。檢察官今天下午會同法醫相驗陳男遺體，釐清發生原因。

台中市消防局說明，消防局在今天凌晨2時54分獲報台74中彰快速道路霧峰段北上車道37.1公里處有車禍，且有一名駕駛受困，消防員在凌晨3時6分趕抵現場，發現這輛BMW已陷入火海，並且不斷傳出爆炸聲，經消防員不斷灌救，設法搶救受困車內的駕駛，但受困的駕駛已明顯死亡。

鐘姓大貨車司機說，他今天空車從霧峰匝道上74號要去上班，才上74號沒多久，後方被猛烈一撞，他從後照鏡，發現大貨車已和後方正在冒黑煙的轎車黏在一起，他擔心兩輛車會爆炸起火，這忙往前開200多公尺，讓大貨車與轎車分離，並下車查看，前後不到30秒，BMW就陷入火海，他趕緊跑到貨車拿滅火器撲滅火勢，火勢一度被撲滅，但很快又復燃。

目擊者表示，他當時在對向南下車道，看到BMW追撞前方大貨車，整輛BMW卡進大貨車的後方，兩輛車黏在一起，開始冒出陣陣濃煙，感覺需要協助，他連忙就近下交流道，再上北上匝道馳援，但因火勢實在太大,加上BMW駕駛受困，協助打119。

31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，...
31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內，台中市消防員到場搶救，陳男仍因逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，...
31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，...
31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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31歲彰化陳姓菜販今天凌晨近3時駕駛白色BMW載妻途經台74中彰快速道路霧峰段，追撞前方大貨車起火燃燒，受困車內逃生不及，被燒死在車內。圖／台中市消防局提供
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BMW車禍

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