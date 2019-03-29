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清明節將至 內政部提醒掃墓「4不2記得」口訣

2019-03-29 13:07聯合報 記者徐偉真╱即時報導

下周就是清明節內政部今天上午表示，去年清明期間，全台16天內發生超過兩千件林野墓地火災，內政部今天介紹掃墓時要注意的「4不2記得」口訣，若掃墓時不慎發生火災也不要驚慌，要立刻撥打119，消防機關在各地重點墓地附近都有人員待命，會盡速趕到現場。

消防署副署長江濟人今天表示，去年和前年的清明節期間，都發生約兩千件左右的火災，根據內政部統計，去年清明期間，從3月24日至4月8日，16天內全台共發生2157件林野墓地火災，2017年則是1958件，略有上升趨勢，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染。

江濟人說，清明節將至，內政部提醒民眾，掃墓時切記「4不2記得」口訣：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火；「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

江濟人說，為了防範可能引發山林火災，民眾可以多用鮮花素果代替燒金紙，點香後可接續祭拜，減少點香數量，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，期待在慎終追遠的時節中，能遠離火災，更能享有良好的空氣品質。

江濟人說，若不慎發生火災，民眾不要驚慌，撥打119向當地消防單位求救，在附近待命警戒的消防隊會快速趕到現場，如果火勢不大，民眾可以試著用身邊現有的水源進行初期滅火，但如果火勢已經延燒到身邊工具無法處置程度，請儘快離開現場，到安全處所靜待消防人員前來搶救，並協助引導，避免自身受到傷害。

清明節將至，內政部今天提醒民眾掃墓的「4不2記得」口訣。圖/內政部提供
清明節將至，內政部今天提醒民眾掃墓的「4不2記得」口訣。圖/內政部提供
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火災內政部清明節

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