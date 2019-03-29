清明節將至 內政部提醒掃墓「4不2記得」口訣

2019-03-29 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



下周就是清明節，內政部今天上午表示，去年清明期間，全台16天內發生超過兩千件林野墓地火災，內政部今天介紹掃墓時要注意的「4不2記得」口訣，若掃墓時不慎發生火災也不要驚慌，要立刻撥打119，消防機關在各地重點墓地附近都有人員待命，會盡速趕到現場。

消防署副署長江濟人今天表示，去年和前年的清明節期間，都發生約兩千件左右的火災，根據內政部統計，去年清明期間，從3月24日至4月8日，16天內全台共發生2157件林野墓地火災，2017年則是1958件，略有上升趨勢，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染。

江濟人說，清明節將至，內政部提醒民眾，掃墓時切記「4不2記得」口訣：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火；「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

江濟人說，為了防範可能引發山林火災，民眾可以多用鮮花素果代替燒金紙，點香後可接續祭拜，減少點香數量，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，期待在慎終追遠的時節中，能遠離火災，更能享有良好的空氣品質。