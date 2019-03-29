9旬龍潭老翁釣魚未歸 桃警一體通報尋獲

2019-03-29 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



高齡92歲譙姓老翁外出釣魚，深夜返家途中機車汽油用盡，卡在路旁待援，家人也焦急報警協尋。所幸巡警見老翁體力不支趴機車上，趕緊送返警局安置聯絡家人領回。圖／平鎮警分局提供 分享 facebook 住桃園市龍潭區高齡92歲譙姓老翁，28日中午向家人表示要外出釣魚，結果一去未歸，焦急家屬在28日深夜向龍潭警方報案。龍潭警方受理後，立即通報全國查尋，最後被平鎮警方，在路旁找到體力不支老翁時，已經是29日凌晨許，平鎮警方也順利聯絡到家人領回，讓焦急不已家屬，放下心中大石。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，家住龍潭區高齡92歲譙姓老翁，身體很硬朗，平日唯一的嗜好，就是到溪邊釣魚，有時候一星期會外出釣個4、5次，都是自己騎著殘障機車，帶著釣竿就出門，晚飯時段就會回家。

28日中午，譙翁一如往常帶著釣竿騎車出門釣魚，但譙翁卻沒有在晚餐時段回家，直到深夜21時許，也都沒有譙翁音訊，焦急的家屬連忙外出找人未果後，只有在23時向龍潭警方報案，龍潭警方受理並立即通報全國查尋，家屬也擔心譙翁年事過高，會有意外發生。

而平鎮警分局建安派出所長張振福，29日凌晨1時許正執行超商防詐勤務、行經平鎮區金陵路上時，看見路邊竟有一人趴坐在殘障機車上，立即停車上前關心，機車上的譙翁疑似餓到沒有力氣說話，只虛弱地向警方表示「車沒油了」。