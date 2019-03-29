影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」

2019-03-29 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台74中彰快速道路霧峰段北上車道37.1公里處，今天凌晨近3時，發生一輛白色BMW轎車撞上前方的大貨車，整輛BMW卡在大貨車後方並且冒出黑煙、起火，31歲的陳姓BMW駕駛受困車內，陳妻及時逃出車外，焦急不已，哭求協助，有南下車輛駕駛繞回來協助，鐘姓大貨車司機發現BMW已陷入火海，拿滅火器滅火，消防局在2時54分獲報，在3時6分趕抵現場，搶救受困的陳男，但陳男仍逃生不及，燒死在車內，陳妻目睹丈夫成焦屍，哭吼「怎麼辦？」起火原因，警方介入調查。

目擊者表示，自己當時在對向南下車道，看到BMW與大貨車撞擊，BMW就整輛車卡進大貨車的後方，兩輛車黏在一起，然後開始冒煙起火，一開始貨車司機有用滅火器滅火，一度以為熄滅了，但馬上又燒了起來。他直擊這一幕，立即在下個匝道下車迴轉，想幫忙滅火，但火勢實在太大了。

鐘姓大貨車司機說，他因大貨車後方遭撞擊，從後照鏡看到，後方的車子已經陷入火海，他立即下車查看，不到30秒，BMW就起火，他趕緊跑到貨車拿滅火器撲滅火勢，一度被他撲滅，但很快又復燃。