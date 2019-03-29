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台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援

2019-03-29 06:50聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局獲報指出，台中市一所完全學校師生3月23日到3月29日，由嚮導2名及教師4名率學生28人，共計34人，前往大同鄉松羅湖進行自然組野外訓練，其中1名女學生右腳踝骨折，需要協助搬運下山，目前無立即危險，消防局立即派遣搜救人員前往大同鄉本覺寺集結，入山救援。

骨折台中市

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