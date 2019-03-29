模型機墜民宅 屋頂破洞冒煙

2019-03-29 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



一架模型機昨天失控墜毀，撞破平房屋頂。 圖 ／苗栗縣消防局提供 分享 facebook

一架模型特技練習機昨天上午在苗栗市河濱公園模型飛機場上空飛行時，失控墜毀在附近平房屋頂上，撞出一個大洞，意外未造成傷亡。徐姓玩家事後允諾修復房子損害，與屋主和解，但價值約十五萬元的模型機完全報銷。

苗栗模型飛機場被許多玩家視為是西部最佳飛行場，常有擬真飛機、模型機玩家從事飛行練習、表演，各式大尺寸的模型機在空中呼嘯而過，相當逼真。近年地方也多次舉辦飛行活動，吸引民眾觀賞。

警方調查，昨天上午徐姓玩家在模型機場操控一架模型機飛行，疑似機件故障出現不穩狀況，他和趙姓玩家設法遙控關閉引擎動力，但飛機失控朝衛福部苗栗醫院旁的一處社區民宅墜毀。

警方及苗栗消防局據報趕往現場，模型機將一處平房屋頂撞出大洞並冒出白煙，幸好當時屋主和房客都不在，墜機現場也未起火。

徐姓玩家說，他和趙姓同好昨天分別從新竹、基隆到苗栗模型飛機場互相搭配，操控P1特技練習機，後來風向變南風，加上有點機件故障，兩人發現情況不對勁，緊急將引擎熄火減速，但模型機稍後仍失控，幸好未撞到人；墜毀時因鋰電池撞擊冒白煙，但未起火。

這架練習機機身多是玻璃纖維等複合材料，重約十四公斤。大尺寸模型機因規格不同，有的價值逾百萬元。