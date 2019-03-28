台西農田雜草火警 驚見男焦屍原因待查

2019-03-28 20:03 中央社 雲林縣28日電



雲林縣台西鄉今天下午發生農田雜草火警，現場發現一具男焦屍，警方初步調查，死者是60多歲林姓農民，無他殺跡證，確實發生原因由檢警調查中。

雲林縣消防局指出，下午1時11分接獲報案，台西鄉溪頂村一處資源回收場旁農田火警，台西分隊趕抵現場，發現是農田雜草燃燒，火勢撲滅後發現一具男焦屍，已無生命徵象，現場燃燒面積約0.1公頃。

台西警方初步調查，死者是60多歲林姓農民，從現場跡證判斷，他殺機率低，至於死者為何前往現場，確實發生原因由檢警調查中。