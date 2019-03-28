盜取宜蘭明池山區檜木 檢方起訴13人

2019-03-28 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣大同鄉明池山區的珍貴木材遭山老鼠大批盜採，宜蘭地檢署啟動聯合查緝機制，成立查緝小組入山埋伏，逮捕山老鼠及業者共13人，檢方今日偵結，依違反《森林法》提起公訴，並對主嫌求處重刑，聲請沒收不法所得及犯罪工具。

去年8月間，林務局羅東林區管處森林護管人員巡山時，發現宜蘭縣大同鄉明池區域大溪事業區第50林班有異常山跡，經組隊暗中調查後，確認有山老鼠集團成員進出揹運盜伐林木，惡意盜取、破壞林班，宜蘭地檢署啟動「檢、警、林聯合查緝機制」，由檢察官李頲翰、陳怡龍籌劃，指揮宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊、三星分局、保七總隊第四大隊羅東分隊、林務局羅東林區管理處及退輔會榮民森林保育事業處等單位共同偵辦。

在偵辦期間，查緝小組在山林之間埋伏、露宿，經過數個月的調查蒐證，見時機成熟，在去年12月初，警方在省道台七線大漢橋上，逮捕嫌犯田姓男子、2名陳姓男子及車手曾姓女子，並在車上搜出樹瘤5顆、角材1顆、背架、頭燈、望遠鏡等作案工具。

檢警循線同步赴集團共犯翁姓、劉姓、馬姓、簡姓等4人位在桃園地區的倉庫等地搜索，起獲贓物檜木、扁柏樹瘤及角材，計41件，並搜出鏈鋸、電動刨刀、涉案車輛等犯罪工具。經訊後問，4名涉案人經向法院聲請羈押禁見獲准。

今年1月在桃園市大溪區、龍潭區及屏東縣萬丹鄉等地發動第二波查緝行動，查獲收贓黃姓、宋姓、雷姓、鄭姓等4嫌，並查扣扁柏、肖楠、紅檜樹瘤、角材、藝品等共44件、檜木精油24瓶、梢楠精油17瓶及鋸臺、打磨機等犯罪工具。

羅東林管處表示，「黃金磚」是從扁柏的樹頭切割下來，能被製作成黃金磚的角材，都是至少500年的巨木，所以很多神木都是因為這樣都被山老鼠盜取，近年來台灣、中國大陸對黃金磚、樹瘤需求高，呼籲民眾應拒絕購買，要保護珍貴的天然原始檜木林。