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桃園平交道死亡意外 台鐵暫時單線雙向行車

2019-03-28 19:59中央社 桃園28日電

台鐵北上莒光號列車今天下午行經中壢至內壢段的普義里平交道時，發生民眾遭火車撞擊的意外事故，遭到撞擊的民眾當場死亡，目前鐵路警察局已經介入調查以釐清事發原因。

台灣鐵路局562次屏東開往花蓮的莒光號列車，今天下午4時12分在行經中壢至內壢段的普義里平交道時，發生民眾遭火車撞擊的意外事故，救護人員到場時已明顯死亡。

台鐵表示，目前是計畫由1228次列車進行接駁，現場暫時是單線雙向行車，鐵路警察局也已經介入調查，希望盡速釐清事發原因。

列車警察

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