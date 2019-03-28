桃園平交道死亡意外 台鐵暫時單線雙向行車

相關新聞
林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬2019-03-28 12:08
盜取宜蘭明池山區檜木 檢方起訴13人2019-03-28 19:01
影／新手駕駛摔15米深谷 樹叢幫緩衝撿回一命2019-03-28 16:58
基隆新豐街民宅火警 母失去意識子嗆傷送醫2019-03-28 16:55
你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿2019-03-28 15:53
未兩段式左轉的代價！「碰」機車車頭一秒撞成塑膠碎片2019-03-28 15:20
藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎2019-03-28 15:17
上網求職竟淪詐欺車手 遭南警神速活逮2019-03-28 14:59
300多人受害 討債集團高利貸年利率竟破千2019-03-28 14:29
中山高造橋路段車禍 1人身亡2019-03-28 14:26
影／雲林警局長懲處效應？基層警盼：修法擴大警執法權2019-03-28 14:00
迅速壓制松山持刀客 英勇站務、鐵警人員受表揚2019-03-28 13:43
找人槍斃自己騙保險金抵債 愛侶、哥哥都說好2019-03-28 13:42
抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿2019-03-28 13:17
苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故2019-03-28 12:28
影／朋友酒後爆口角糾紛 大鬧醫院上演全武行2019-03-28 12:15
通緝犯載朋友想找工作和公司保全口角 他亮刀被警逮捕2019-03-28 11:32
客家老嫗迷失山路徘徊 員警流利客語解危2019-03-28 11:13
影／高雄青少結夥打群架 警方一網成群2019-03-28 10:42
影╱黑衣人聚集台中拉麵店 警出動快打抄個資備查2019-03-28 10:13
南京東路巷弄竄出火舌 消防馳援救出受困男子2019-03-28 09:47
超商交易毒品 平鎮警方埋伏逮毒犯2019-03-28 09:07
冒先生友人名義「周轉」 警保住婦人20萬老本2019-03-28 09:03
增機車族空間 基隆將開放單向2車道內側機車行駛2019-03-28 08:23
飲料店員工疑爭風吃醋約談判 警帶回14人2019-03-28 07:53
從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」2019-03-28 00:03
旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理2019-03-28 00:01
女移工棄嬰被捕 「擔心會解雇」2019-03-27 23:59
高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬2019-03-27 23:46
中和棄嬰案 女移工責付仲介看管並限制出境2019-03-27 22:32
秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘2019-03-27 18:49
影／怕被遣返 20歲越南移工將初生女嬰棄人行道2019-03-27 17:56
大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死2019-03-27 17:27
礁溪大貨車轎車對撞 轎車撞爛1死2重傷2輕傷2019-03-27 16:19
影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了2019-03-27 16:10
礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象2019-03-27 15:40
「爸媽來救我」 警抄職業賭場 媽寶賭客急傳訊求助2019-03-27 15:30
南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長2019-03-27 15:09
不顧標示禁止大車 貨車右轉騎士壓車底重傷2019-03-27 14:42
熱門文章
首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次2019-03-27 21:01
警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案2019-03-28 12:27
高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬2019-03-27 23:46
「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落2019-03-27 22:31
苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故2019-03-28 12:28
童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月2019-03-28 09:48
嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元2019-03-28 14:02
陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理2019-03-28 14:45
曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」2019-03-28 15:52
台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞2019-03-28 15:17
想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解2019-03-28 11:29
外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰2019-03-27 22:01
她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用2019-03-28 12:00
影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車2019-03-28 09:13
雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分2019-03-28 10:02
從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」2019-03-28 00:03
台南法拍4月2日登場 機車1元起標2019-03-28 12:28
雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞2019-03-27 23:31
聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責2019-03-27 23:46
酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事2019-03-28 16:21
少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月2019-03-28 12:09
富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」2019-03-28 11:47
看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」2019-03-28 12:13
陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告2019-03-28 11:01
你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿2019-03-28 15:53
丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚2019-03-28 14:00
台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押2019-03-27 23:53
被控猥褻辯她是我女朋友 法官：若拒絕縱是妻子也不可2019-03-27 20:34
旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理2019-03-28 00:01
宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力2019-03-27 21:14
買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審2019-03-28 14:58
林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬2019-03-28 12:08
女移工棄嬰被捕 「擔心會解雇」2019-03-27 23:59
增機車族空間 基隆將開放單向2車道內側機車行駛2019-03-28 08:23
警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境2019-03-28 17:18
為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！2019-03-28 09:42
站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚2019-03-27 21:03
涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢2019-03-27 18:51
藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎2019-03-28 15:17
影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇2019-03-28 13:45
留言