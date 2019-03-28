騎士嘉線山區摔落15公尺深溪谷 廢床墊保命

2019-03-28 16:04 中央社 嘉義縣28日電



19歲程姓男子昨天傍晚騎機車行經台三線嘉義縣中埔鄉幽谷橋時，失控摔落15公尺深的沄水溪谷中，隨後不偏不倚掉落在一張廢棄的床墊上，幸運撿回一命，讓救難人員直呼命大。

中埔警分局今天發布訊息指出，昨天下午5時25分據報，指台三線298公里的沄水溪幽谷橋，有機車騎士掉落溪谷，由派出所員警到場救護，發現男子摔落深約15公尺的溪谷中，身旁都是大石頭，腳邊有一張廢棄床墊。

警方發現男子意識清楚，於是通報中埔消防分隊派遣救護車及吊掛裝備，於昨天下午6時28分將程姓男子（住高雄市）救起，發現程男右腳膝蓋受傷流血，有輕微腦震盪現象，經送醫救治後，已無大礙。

程男告訴警方，他喜歡騎機車旅遊，昨天沿台三線從南往北行駛，行經中埔鄉幽谷橋時，因道路下坡且有個急轉彎，他的機車不慎失控擦撞幽谷橋護欄，因而摔落橋下溪谷，幸好他有戴安全帽，且掉在一張廢棄的床墊上，因此頭部並沒有直接撞到溪石。

警方表示，程男掉落的溪谷四周都是巨石，竟然掉落在一張廢棄床墊上，因此保住一命，真的很幸運，連救難人員都說他命大。

警方指出，民國76年8月15日有14名民眾到幽谷橋下烤肉，當天下午因山區下大雨，造成山洪暴發，一下子捲走12人，其中一名婦女身懷六甲，造成12屍13命慘劇，當時只有一對父子上岸拿烤肉醬，幸運逃過一劫，地方稱之為「幽谷橋事件」。

中埔警分局表示，台三線中埔段位於山區，道路多陡坡及彎道，常有重機族高速行駛，險象環生，今年至今測速照相舉發49件，平均2天一件，提醒用路人減速慢行，避免疲勞駕駛，以維生命及財產安全。