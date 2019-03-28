苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



一架模型戰機上午11點多，意外墜毀在衛福部苗栗醫院附近的民宅屋頂上，當地鄰近苗栗河濱公園的模行飛機場，經常有各式擬真飛機、模型機玩家操作飛行，在空中呼嘯，今天上午發生模型戰機墜毀的意外，過去幾乎不曾聽聞，目前警方調查處理中。