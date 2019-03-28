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苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

一架模型戰機上午11點多，意外墜毀在衛福部苗栗醫院附近的民宅屋頂上，當地鄰近苗栗河濱公園的模行飛機場，經常有各式擬真飛機、模型機玩家操作飛行，在空中呼嘯，今天上午發生模型戰機墜毀的意外，過去幾乎不曾聽聞，目前警方調查處理中。

上午的「墜機」意外未造成人員傷亡，但民宅屋頂可能被撞出破洞，還傳出墜機撞民宅時，一度「起 火」，苗栗縣消防局也派員趕往處理。

苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／...
苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／...
苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／...
苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／...
苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／...
苗栗醫院附近民宅上午11點多驚傳「墜機」意外，一架模型機失控墜落在民宅屋頂。圖／苗栗縣消防局提供
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戰機機場衛福部

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