8旬老翁走2公里要回清水老家 迷路徬徨警助回家

2019-03-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



81歲李姓老翁自言自語走路走了2公里多，想回台中清水老家，卻走在車水馬龍的交通要道很危險，網友看到拍照並PO上網，清水警方員警帶老翁回派出所，查出他身分，通知家人帶回家。

台中市警局清水分局大秀派出所巡佐許秉盛、警員王律智13日晚上獲報，清水區中清路九段路路旁有一位老先生在附近徘徊許久疑似迷路，中清路九段是台中港運輸貨櫃車進出的主要要道，民眾擔心老翁的安危遂報案請求警方協助。

員警趕到現場，發現老翁走在大馬路邊，先帶他回派出所休息，老翁身上無證件可供查找，員警以警用小電腦M-POLICE的即時相片比對系統查詢老翁身分，比對出他是81歲李姓老翁，他被發現地點離住處已有2公里，警方詢問家屬才發現，原來李罹患老人痴呆症，近日精神狀況不佳，心心念念想要回到位於清水區港口路的老家才會自行出門要回到祖厝看看。家屬表示父親平時由外勞照顧，父親領有身心障礙手冊又患有重聽，家屬很感謝報案民眾及警方的熱心，讓父親平安的回到親人身邊。