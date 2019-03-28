南京東路巷弄竄出火舌 消防馳援救出受困男子

2019-03-28 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市消防局今早9點13分獲報，南京東路5段一處巷弄內的5樓住宅竄出火舌，緊急派出20輛各式車輛及55名消防人員馳援搶救。據了解有人受困5樓，幸好消防員元在9點35分順利撲滅火勢，救出年約20多歲的男子，目前經評估意識清醒。詳細起火原因尚待火調科調查。