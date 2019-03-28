外籍人士打人想落跑 超商店員攔下：這裡是台灣

2019-03-28 10:00 中央社 高雄28日電



高雄市街頭一夜發生三起暴力滋事案，警方出動快打部隊處置，總共帶回涉案30多人偵辦。其中，有滋事外籍人士打了人還想落跑，被見義勇為超商店員攔下。店員提醒他：「這裡是台灣。」

苓雅區青年一路一家超商清晨4時許發生外籍人士爭吵滋事案，高雄市政府警察局苓雅分局獲報出動快打部隊處置，查出是2名日籍及1名印度籍外籍人士先在夜店消費，再到這家超商旁，因開玩笑引發口角及肢體拉扯衝突。

當時印度籍男子打了人卻想招計程車「落跑」，目擊一切的超商店員出來攔下計程車並報警。店員大聲提醒他:「你要負責，這裡是台灣。」警方將涉嫌滋事的印度籍男子帶回，依違反社會秩序維護法調查偵辦。

三民區大裕路一處公園昨天深夜也發生多人相約談判糾紛案，高雄市政府警察局三民第二分局獲報立即出動快打部隊到現場。滋事雙方見優勢警力，即慌忙逃離，其中一輛白色自小客車因倒車，還撞倒多輛機車；攜帶刀械的楊姓男子還在慌忙中將刀械丟棄。

員警帶回6男1女偵辦，隨後再通知涉案的10名男子到案。警方查出，這起糾紛是雙方先在超商購買飲料時互看不順眼，相約到公園談判，全案依違反社會秩序維護法調查偵辦。

另外，凌晨近3時前鎮區飲料店員工則發生爭風吃醋打鬥案，警方獲報調派快打部隊到場壓制，先將2名傷者送醫，隨後帶回涉案14人調查。

前鎮警分局初步調查，這起滋事案為前鎮區光華二路一家飲料店2名女員工因爭風吃醋，雙方談判各找來10多名友人助陣，一言不合發生互毆，將持續追查其他涉案人並釐清案情。