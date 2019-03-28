旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理

2019-03-28 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／基隆報導



雄獅旅行社包下遊輪「太陽公主號」的沖繩、石垣島4天3夜航程，因航程嚴重延誤，當地行程全泡湯，近800名旅客不滿旅行社處理態度，昨天返抵基隆港時連署抗議，經初步協調，雄獅旅行社承諾29日前逐一致電旅客，再提出處理方案。

雄獅旅行社包船「太陽公主號」遊輪的4天3夜沖繩、石垣島航程，遭旅客質疑食宿、表演節目與廣告不符，航程動線一再更改，昨罷船抗議索賠。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

雄獅旅行社包船「太陽公主號」遊輪的4天3夜沖繩、石垣島航程。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

旅客表示，該航程原定24日下午5點從基隆港出航，停靠那霸港、石垣島，昨上午7點返回基隆，旅客照理能在那霸停留10小時。不料因天候海象延誤啟航，通關、排隊又費時，「幾乎才踏上那霸就要離開」，陸地行程全泡湯，損失一大筆食宿訂金，旅客已有微詞。

接著遊輪航行至石垣島時，日本海關臨時更改船舷進行通關查驗作業，打亂下船順序。侯姓旅客直言，當時全船亂成一團「跟逃難一樣」，卻始終沒聽到旅行社人員引導，不滿情緒漲到最高點，並質疑船艙食宿根本不符合旅行社廣告內容。

旅客代表人侯潔容率眾怒吼，「整趟旅程跟逃難一樣」，更指責旅行社人員不出面、不溝通、不處理，要求雄獅旅行社出面道歉。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

行程爭議造成近800名旅客憤怒連署，要求旅行社出面道歉，並給予合理賠償，並一度揚言霸船，不過太陽公主號停靠基隆港後，多數旅客仍同意下船，留下4名旅客代表與公主遊輪、雄獅旅行社高層協商。雄獅旅行社承諾在29日前，逐一致電旅客了解狀況，再提出處理方案。

基隆市府消保官黃美瓏認為，旅行社未依旅遊契約提供約定的旅遊品質，旅客可依民法請求旅行社減少旅遊價金、甚至損害賠償；若雙方協商未果，可向消保官申訴，再不成，最後一步就是打官司。