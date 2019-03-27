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秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘

2019-03-27 18:49聯合報 記者賴香珊╱即時報導

花蓮縣與南投縣交界的秀姑巒山日前有登山客通報發現死亡已久的乾屍；南投縣信義警分局號召局內員警、山警與玉管處巡山員組隊上山尋屍，經3天時間，今尋獲且確認是遭通報失聯的台北市58歲林姓男子。

信義警分局指出，21日獲報有不明登山客乾屍後，密集與洪姓報案人聯繫，經筆錄確認現場座標和山區狀況後，連日開會討論搜救事宜，後由局內員警、山警和玉管處巡山員組成10人搜救隊，並於25日從東埔八通關古道出發赴秀姑巒山。

但該地區山勢陡峭險峻，且啟程前山區連日豪雨，救難任務極其艱辛，參與搜救的全姓員警提到，首日因路況多處坍塌，原本6個小時的路程花10小時才抵達觀高山屋夜宿，26日再冒險挺進克服險峻山徑抵達白洋金礦山屋紮營。

而為配合空勤隊直升機吊掛時間，搜救隊一行10人27日凌晨3時摸黑上山至乾屍現場，且將遺體從三角點下方100公尺處，揹至三角點，以利空勤直升機執行吊掛作業，終於在上午10時20分順利將其運載至竹山消防訓練中心。

信義警分局表示，經檢視死者證件，確認為2月11日通報失聯人口台北市58歲林姓男子，目前已經檢察官相驗是登山意外死亡；搜救期間多虧南投縣消防局支援裝備，空勤總隊出動直升機吊掛，且跨單位組隊才能順利幫死者找到回家的路。

另因近期陸續發生多起民眾獨攀高山意外死亡案件，警方因此呼籲，登山時應結伴同行，盡量避免獨自上山，出發前須先行瞭解當地地形和天氣，且攜帶足夠糧食、水和禦寒衣物等裝備，若碰到突發事故，保持鎮定勿慌張，以降低意外發生。

南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順...
南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順利尋獲。圖／信義警分局提供
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南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順...
南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順利尋獲。圖／信義警分局提供
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南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順...
南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順利尋獲。圖／信義警分局提供
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南投縣信義警分局號召員警、山警與玉管處巡山員組隊上秀姑巒山尋屍，經3天時間，今順利尋獲。圖／信義警分局提供
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