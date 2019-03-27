新北消啟用智慧雲端動態救護系統 病人上救護車就連線

2019-03-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市消防局完成「智慧雲端動態救護系統」建置，可將現行紙本紀錄電子化，同步上傳患者生理資訊至醫院端，也是全國首創針對現場胸悶、胸痛患者，十二導程心電圖全面透過救護平板及生理監視器傳輸至醫院，提早啟動救治相關準備，提升院前緊急救護效能；本月試營運迄今，OHCA康復率已由去年的8%提升至8.44%。

「智慧雲端動態救護系統」是整合行動急診室及緊急救護智慧系統，藉由此系統建置，全局110輛救護車輛皆可利用救護平板，將生理監視器於現場測量患者生理資訊（生命徵象、十二導程心電圖、EMT評估處置） 即時同步傳輸至消防局救災救護指揮中心及醫院端。

醫院在病人到院前，就可整合照護機制，及早啟動與應變，節省病患到院後重複診察及迅速進行診治；另可透過消防局指揮中心自動比對地址，調閱過去救護紀錄表，將患者病史、禁忌症、過敏史等過去救護紀錄，即時傳送至救護平板，供現場救護技術員知悉，給予患者最適切的急救處置。

統計去年消防局救護勤務量約達20萬件，藉由「智慧雲端動態救護系統」達無紙化，一年可以節省近85萬紙張消耗，並透過全國首創智慧提醒提升消防人員處置正確率；今年3月啟用系統試營運，截至本日OHCA康復率已由去年的8%提升至8.44%，自2011年至今OHCA康復出院總人數為1179人。