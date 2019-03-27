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影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義李姓小貨車駕駛今天下午3時許，駕小貨車行經82號快速道路由西往東，在水上嘉義段約27.3公里處，小貨車底盤因不明原因冒煙起火，被後方古姓貨車駕駛發現，立即攔車警示並報案，消防隊到場後很快就將火勢控制撲滅，但小貨車車頭已全毀，李姓駕駛平安未受傷，起火原因仍待警消調查。

李姓駕駛表示，載醫療輔具要到嘉義市，是聽到後方貨車警示才停車，沒想到才下車，就發現底盤冒起濃濃黑煙，沒幾分鐘大火就把車頭燒了，實在太快了，為什麼失火他也不清楚。

小貨車冒煙起火，車頭 瞬間已完全燒毀。記者卜敏正／攝影
小貨車冒煙起火，車頭 瞬間已完全燒毀。記者卜敏正／攝影
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小貨車冒煙起火沒多久，車頭已完全燒毀。記者卜敏正／攝影
小貨車冒煙起火沒多久，車頭已完全燒毀。記者卜敏正／攝影
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小貨車冒煙起火，車頭完全燒毀。記者卜敏正／攝影
小貨車冒煙起火，車頭完全燒毀。記者卜敏正／攝影
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大火

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