影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了

2019-03-27 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義李姓小貨車駕駛今天下午3時許，駕小貨車行經82號快速道路由西往東，在水上嘉義段約27.3公里處，小貨車底盤因不明原因冒煙起火，被後方古姓貨車駕駛發現，立即攔車警示並報案，消防隊到場後很快就將火勢控制撲滅，但小貨車車頭已全毀，李姓駕駛平安未受傷，起火原因仍待警消調查。