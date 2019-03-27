苗栗縣市圖書館碰撕書怪客 13本受害損失逾萬元

2019-03-27 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣立圖書館、苗栗市立圖書館最近二天，發現還書箱內的還書內頁遭撕破，縣圖及市圖清查同一家庭成員的借還書，縣圖有2本、市圖11本撕書的手法都雷同，初步估計損失逾萬元，兩館人員都心痛，並持續清查中，不排除報警追究毀損公物責任。