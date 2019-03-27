中央銀行國庫局1女墜樓身亡 警介入釐清中

2019-03-27 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



國庫局。聯合報系資料照 分享 facebook

台北市消防局今（27）天中午1時許獲報，稱羅斯福路上的國庫局發生墜樓事件，一名年約30歲的女性因不明原因墜樓，警消到場時女子已明顯死亡，警方目前正深入調查、釐清案情中。

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