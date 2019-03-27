找到了！ 中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽

2019-03-27 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局今天凌晨零時許獲報，中和區有民眾發現似有棄嬰，救護人員到場發現女嬰用紙箱裝著，身體由毛巾及衣物包裹，臍帶還沒剪斷，生命徵象穩定，但有失溫情況，緊急送醫。警方案發地點調閱監視器追查，今天中午在找到涉嫌棄嬰的年僅20歲越南籍女移工。

她坦承是她昨天晚上獨自一人將女嬰放在紙箱內棄置在路邊，警方訊後將依遺棄罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和區中原二街今天凌晨有民眾在路邊發現一只紙箱，好奇察看發現疑似裝有棄嬰，連忙報警處理，消防局救護人員到場，發現紙箱內有一名女嬰，身上臍帶還沒剪斷，經檢視女嬰的生命徵象穩定，但有些失溫，送醫急救。

中和警方在女嬰被發現地點調閱監視器畫面，發現一對騎自行車男女，疑似是狠心棄置女嬰的男女，經擴大調閱監視器，今天中午在中和區中正路找到涉嫌遺棄剛出生女嬰的20歲越南籍女移工。

經警方初步調查，該名女移工指稱，她是昨天晚上獨自一人騎電動自行車，於晚上8時許，將放在紙箱內的剛出生女嬰，棄置在中和區中原二街的路邊，並無他人陪同。