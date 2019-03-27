松山車站怪客持刀追人 民眾驚「你幹嘛？」拔腿狂奔

2019-03-27 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



一名高姓男子今天中午搭乘台鐵1162次區間車，列車在松山車站停靠時，高男在月台持刀追逐另一名男子，被追的男子看見高男所持刀具驚呼「你幹嘛？」並拔腿逃跑，持刀的高男隨後也被站務人員制伏，由鐵警局警方帶回。

警方表示，鐵警局於11時許獲報，稱台鐵1162次區間車自台北車站北上，停靠松山車站時，發生旅客攻擊事件，站方請求警方協助。警方到場時，持刀的高男已被站務人員制伏，初步調查無人受傷，警方將高男逮捕，並將目擊過程的林姓站務員帶回協助釐清案情。