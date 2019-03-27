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七年級老闆有錢開店 卻偷鄰居椰子樹當誌慶花籃

2019-03-27 11:39聯合報 記者林佩均╱即時報導

有錢開店沒錢買盆栽？七年級王姓男子自創烘焙店開幕，竟偷鄰居擺放的椰子樹盆栽，作為開幕誌慶的花籃，被鄰居發現報警。王男辯，臨時找不到花店買盆栽，才跟鄰居「借一盆來裝飾」，等開幕期過後就會歸還。貪小便宜的離譜行徑讓員警聽了直搖頭，將王男函送送辦。

七年級生的王姓男子(30歲)在台中市中區創業經營烘培店，因店面開幕需要大批祝賀花籃，王男首次創業、人脈少，居然異想天開偷竊鄰居騎樓擺放的椰子樹盆栽，裝飾自己店面的開幕誌慶花籃，以充當場面。

盆栽失主發現門口擺放的椰子樹盆栽不翼而飛，立即報警，並向警方說，這株椰子樹盆栽是上月屏東友人專程寄運給他的禮物，雖然市值約3000元，但對他而言意義非凡，沒想到栽種不到一個月就被不肖人士偷走，實在相當可惡。

台中市警局第一分局大誠分駐所警員連志恆獲報，過濾周遭十多支監視器，發現王姓男子半夜騎乘機車把盆栽載走，前天通知王男到案說明。

「我只是借一盆來裝飾，開幕後就會還了」王男辯稱，自己年輕剛創業，新店面開幕需要植栽佈置，臨時找不到花店購買，才心生歹念偷取路旁盆栽，並稱開幕期過後就會將盆栽物歸原處，並沒有竊佔意圖。警詢後將王男依竊盜罪嫌函送法辦。

七年級生王男有錢開烘焙店，卻偷竊鄰居椰子樹盆栽作為開幕誌慶花籃，遭函送法辦。記者...
七年級生王男有錢開烘焙店，卻偷竊鄰居椰子樹盆栽作為開幕誌慶花籃，遭函送法辦。記者林佩均／翻攝
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創業台中市偷竊

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