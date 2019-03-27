嬰兒遭丟新北街頭 4個月內找不到父母就出養

2019-03-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市中和中原二街人行道今凌晨被發現一名剛出生的嬰兒，警消獲報到場發現嬰兒被衣物包裹，生命跡象穩定，趕緊先送往醫院，新北社會局指出，若4個月後仍未找到孩子的爸媽，就會辦理出養，並由市政府代行監護。

新北家防中心主任許芝綺指出，目前嬰兒緊急送往醫院進行健康檢查，初步狀況尚稱穩定，外觀並無其他傷勢，警方也正進行找尋家人程序，若找到其父母將會釐清事件發生經過，與後續照顧議題。