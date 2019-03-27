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山老鼠在泰安梨山國有林地 盜伐台灣扁柏角材樹瘤

2019-03-27 10:05聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

南投縣民林姓男子與友人江男等人涉嫌組成山老鼠集團，去年先後三次到苗栗縣泰安鄉國家森林遊樂區、梨山國有林竊取台灣扁柏林木，至10月間載扁柏角塊與樹瘤下山時，為警查獲，查扣扁柏11塊、重72公斤，台中地檢署今天依違反森林法等罪將林、江起訴，並請法官併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

起訴書指出，42歲的林男曾犯殺人未遂、擄人勒贖等罪，被判刑確定，於104年3月8日縮刑假釋。林與友人江男（32歲）、以及鄭男、迪男、范男、阮男（以上4人另案偵辦）共組山老鼠集團。

去年9月17日，鄭男以每人1萬5000元代價，委由林、江駕車載阮、范、迪、以及「小胖」等人，至苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區，分持電鋸、鏈鋸盜取台灣扁柏的樹身、樹根、樹瘤，盜伐4、5塊，載至鄭男位於南投竹山鎮的住處藏放。

林男、江男與「小胖」等人，又於去年9月29日，至苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區範圍內的國有林地，盜伐至少6塊的台灣扁柏樹材，載運下山變賣牟利。 去年10月17日，林、江、「小胖」等人，駕車至台中市和平區梨山國有林地，竊取6塊台灣扁柏角材及樹瘤共11塊，重72公斤、換算材積為0.0896立方公尺，市價8萬640元，載下山時，在和平區中興路為警逮獲。

南投縣民林姓男子等人涉嫌組成山老鼠集團，去年先後三次到苗栗縣泰安鄉國家森林遊樂區...
南投縣民林姓男子等人涉嫌組成山老鼠集團，去年先後三次到苗栗縣泰安鄉國家森林遊樂區、梨山國有林竊取台灣扁柏林木，台中地檢署今天依違反森林法等罪將林、江起訴，並請法官併科贓額10倍以上20倍以下罰金。 圖／本報資料照
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森林遊樂區苗栗縣國有林地

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