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草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

2019-03-27 08:04聯合報 記者王長鼎╱即時報導

一名剛出生的女嬰今凌晨0時多被發現遭丟棄在中和中原二街人行道，路過民眾發現一個紙箱在動，好奇查看沒想到竟是嬰兒，趕緊報案。警消到場發現嬰兒被衣物包裹，生命跡象穩定，趕緊先送往醫院，同時正在調閱監視器追查丟嬰人。

台北市一名網友今天凌晨1點多在PTT發文說，剛朋友的爸爸在台北巿四平街公園附近抓寶，想說旁邊草叢怎麼有箱子在動，結果打開就看到一名嬰兒奄奄一息躺在紙箱裡，臍帶也沒斷。不過，中山分局長春派出所指出，棄嬰是丟在新北市中和區的中原二街。

原PO說，嬰兒被放紙箱，「啥東西都沒給他，照片上那些東西是我朋友爸爸後來蓋的，連臍帶都還沒斷就跑了。」他說，小孩已經送醫也報警了，「剩下的就不是個人能處理的範圍了，目前小孩安全平安，大家早點休息吧。」

其他網友紛紛留言譴責，「故意選半夜棄嬰！真的很過分」「天哪！看起來不像早產兒，希望能健康長大」。

新北市消防局指出，今天凌晨獲報，中和區有民眾發現似有棄嬰，救護人員到場發現女嬰用紙箱裝著，身體由毛巾及衣物包裹，臍帶還沒剪斷，生命徵象穩定，但有失溫情況，緊急送醫。

警方已封鎖現場，並派員調女嬰被發現地點周邊監視器畫面，要追查女嬰是遭何人棄置。

臍未斷新北棄嬰裝紙箱，民眾抓寶赫見她。圖／取自PTT
臍未斷新北棄嬰裝紙箱，民眾抓寶赫見她。圖／取自PTT
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嬰兒棄養

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