影／北市5樓民宅頂樓加蓋竄火舌 消防局救出受困3人

2019-03-26 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市消防局今夜10點18分獲報，中山區農安街一處巷弄民宅發生火警，火舌不斷竄出陽台，5樓後側有3人受困，10點50分火勢撲滅，且已救出3人，意識皆清醒。

火警現場是4層樓RC建築物，位在5樓的頂加起火燃燒，陽台不斷竄出火舌，火勢猛烈，陸續派出各式車輛及62名人力馳援。

根據現場指揮官指出，今晚10時41分已由2線防護，2線進入搶救，火勢侷限，救出起火住戶母親，及疏散父親、兒子等，3人意識清楚。今晚10點50分火勢撲滅，後續交由火調科調查起火原因。