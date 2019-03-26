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大甲媽進香還要搶轎濫放煙火？ 彰化警消全力防制

2019-03-26 22:53聯合報 記者劉明岩╱即時報導

目前進入媽祖進香熱季，施放鞭炮、煙火儘管熱鬧，卻往往引發民怨，彰化縣政府去年強力取締下，大甲媽祖進香去程通過彰化市民生地下道，創紀錄無聲通過獲得肯定，消防局今年仍將先勸導再取締，彰化警方則邀集轄內40多家宮廟座談，防範搶轎衝突 。

三月瘋媽祖，彰化南瑤宮本月24日起駕進行7天6夜笨港進香之旅，大甲鎮瀾宮媽祖及白沙屯媽祖也都將在4月7日起展開遶境進香活動，都會行經彰化，歷來都掀起信眾爭相膜拜熱潮。尤其大甲媽祖鑾駕行經彰化時，各角頭、宮廟陣頭都會競相施放煙火、鞭炮，讓鑾駕停駐越久，越能得到更大庇佑，不過，也因擾人清眠、造成空汙，甚至釀成火災，引來民怨。

彰化縣政府因此修訂彰化縣爆竹煙火施放管制條例，明訂每天晚間10時到翌日清晨6時，不得施放會產生笛音或爆炸音的一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處以3萬元以上15萬元以下罰款。依消防局統計，104年共取締9件、105年2件、106年6件。去年因縣府面臨環保團體壓力，在大甲媽祖遶境時，共取締2件。

彰化縣消防局預防科長蔡佳洲說，今年鑾駕進入彰化縣時，會安排30名消防人員分兩批隨行，在彰化市重點時段則全數投入，如果勸導不聽，除查扣煙火、鞭炮外，並取締施放者。

至於，大甲媽祖遶境彰化，往年常演成爭搶神轎的暴力衝突事件，彰化警分局表示，今年首次邀集轄內40多家宫廟、角頭代表，要求不得有暴力衝突，否則警方將會嚴格執法。

彰化市長林世賢說，早年媽祖遶境的意義在於驅除瘟疫，現在台灣最大的瘟疫是空汙，大甲媽進香行經彰化市時，市公所除會提供墊子供信眾鑽轎底外，也鼓勵獻花給媽祖，藉由以花換花，帶回自家神明廳，取代煙火、鞭炮，獲得媽祖更大庇佑。

去年大甲媽祖在午夜12時許，順利通過搶轎最惡名昭彰的彰化市民生地下道，創下未聞煙...
去年大甲媽祖在午夜12時許，順利通過搶轎最惡名昭彰的彰化市民生地下道，創下未聞煙火鞭炮聲的紀錄 。本資料照片
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大甲媽祖進香經過彰化，過去信眾以煙火鞭炮來攔留鑾駕，但近幾年來，在消防局強力取締...
大甲媽祖進香經過彰化，過去信眾以煙火鞭炮來攔留鑾駕，但近幾年來，在消防局強力取締違法施放下，已逐漸改善。本報資料照片
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大甲媽祖進香去年回鑾經過彰化市 民族路時，因角頭爭抬鑾駕，爆發數波肢體衝突。本報...
大甲媽祖進香去年回鑾經過彰化市 民族路時，因角頭爭抬鑾駕，爆發數波肢體衝突。本報資料照片
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大甲媽祖進香去年通過彰化市民生地下道，在轉向三民路，因角頭爭抬鑾駕，爆發數波肢體...
大甲媽祖進香去年通過彰化市民生地下道，在轉向三民路，因角頭爭抬鑾駕，爆發數波肢體衝突。本報資料照片
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大甲媽祖遶境

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