國道一號彰化段火燒車 自撞內側護欄起火駕駛幸脫困

2019-03-26 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故，一輛大貨車突然自撞內側護欄翻覆，車輛冒出火勢，因順向救人急迫性，雲林消防局派員上國道支援，幸好駕駛 人在救護人員抵達前已脫困，救護人員將駕駛送往彰化基督教醫院救治，人意識清楚，目前火勢已熄滅，但北上路段回堵，現場交通狀況還在排除當中。