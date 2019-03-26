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國道一號彰化段火燒車 自撞內側護欄起火駕駛幸脫困

2019-03-26 21:17聯合報 記者林敬家╱即時報導

國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故，一輛大貨車突然自撞內側護欄翻覆，車輛冒出火勢，因順向救人急迫性，雲林消防局派員上國道支援，幸好駕駛 人在救護人員抵達前已脫困，救護人員將駕駛送往彰化基督教醫院救治，人意識清楚，目前火勢已熄滅，但北上路段回堵，現場交通狀況還在排除當中。

國道三隊指出，駕駛一度受困，但脫困後沒生命危險，目前員警還現在仍在現場處理事故中，駕駛身分與肇事原因還需進一步了解。

國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故。記者林敬家／翻攝
國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故。記者林敬家／翻攝
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國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故。記者林敬家／翻攝
國道一號北上226公里處溪州路段今天晚間8點多發生火燒車事故。記者林敬家／翻攝
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國道火燒車

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