影／老婆顧老公 失智翁求醫卻陷迷途驚魂

2019-03-26 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市87歲蘇姓老翁平日與年紀相仿的妻子相依為命，老夫妻同住碇內，隨年事已高，蘇姓老翁逐漸出現重聽、失智等症狀，全靠老伴照料日常生活起居。沒想到，蘇姓老翁今趁妻子如廁不察，突然想說身體不舒服、悄悄獨自離家，打算步行前往瑞芳四腳亭看醫生，卻迷路而手足無措，還好暖心路人報案，才讓老翁平安回家。

碇內派出所獲報，有民眾在源遠路上抽水站發現長者在車道旁徘徊，疑似迷路不知所措地四處張望，擔心長者恐怕會因路況不熟發生危險，委請派出所員警協助。

員警到場查看，老翁僅表明身體不舒服，打算徒步走去四腳亭看醫生，身上並未攜帶身分證件。員警隨即利用警用電腦內建的人臉辨識系統，確認老翁就住在附近，幾經耐心溝通，才終於說服老翁回家。

員警10分鐘內火速將老翁送抵住處，一按門鈴，老太太快步開門，才驚覺原來老伴早趁她不注意時，偷偷跑出門，幸虧員警及時將人尋回，老太太頻說「感恩、感恩」，還說平常都獨立照看老伴，自從丈夫失智以來，從不敢放任他一個人出門，沒想到還是有疏漏。