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馬路滿地釘槍用鐵釘刺破車輛輪胎 板橋警管制交通清掃

2019-03-26 18:05聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被滿地的釘槍用鐵釘刺破，差點引起交通事故；信義派出所巡邏警力趕往，果然在板橋往土城方向的2線道上看到遍地工業用訂書針，立即進行交通管制，同時通知清潔隊到場，排除狀況後將調閱監視器追查是什麼車造成。

警員除了封閉車道，也向附近民眾借工具先清出1線道，避免車流因此壅塞，同時通知清潔隊到場協助；在警方與清潔隊清理近一小時，才將現場的釘槍用鐵釘全部掃起來，恢復車輛通行，警方將調閱附近監視器，追查這些工業用釘書針是那輛車掉落的，通知當事人到派出所說明。

新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被...
新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被滿地的釘槍用鐵釘刺破，差點引起交通事故。記者袁志豪／翻攝
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新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被...
新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被滿地的釘槍用鐵釘刺破，差點引起交通事故。記者袁志豪／翻攝
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新北市警板橋分局今天下午3時許接獲報案，有民眾開車經過信義路及國慶路口時，輪胎被滿地的釘槍用鐵釘刺破，差點引起交通事故。記者袁志豪／翻攝
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