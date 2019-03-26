女在捷運電扶梯遭移工襲臀 員警速逮鹹豬手

2019-03-26 17:52 中央社 台北26日電



一名20多歲陳姓女子日前搭乘台北捷運時，竟在電扶梯處遭32歲印尼籍男移工襲臀，適逢巡邏員警經過獲報，立即展開搜查，不到10分鐘便尋獲犯嫌，詢後依法送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天說，員警黃邦政於24日下午4時許執行巡邏勤務時，接獲一名20多歲陳姓女子現場舉報，指她在捷運中山地下街往捷運淡水線方向搭乘電扶梯時，遭後方一名外籍男子以手觸摸臀部。

黃邦政隨即展開搜查，依據陳姓女子所指稱犯嫌特徵，不到10分鐘就在捷運站詢問處附近迅速查獲。