照片遭盜用銷售文墨 製墨師陳嘉德：非台灣墨

2019-03-26 17:37 中央社 新北26日電



曾獲第十屆全球中華文化藝術薪傳獎的台灣國寶製墨師傅陳嘉德，遭盜用照片與名義在網路販售。。大有製墨官網 分享 facebook 曾獲第十屆全球中華文化藝術薪傳獎的台灣國寶製墨師傅陳嘉德，遭盜用照片與名義在網路販售。陳嘉德對此表示生氣，並緊急澄清遭盜用的並非台灣手工製墨，呼籲消費者不要受騙。

網路詐騙層出不窮，繼以偏鄉學子名義詐騙愛心賣皮革包、假借花蓮少女賣蜂蜜後，近日又出現利用陳嘉德名義販售文墨的詐騙網頁，但警方無法跨境查緝，讓消費者抱怨不已。

有「國寶黑手」封號的製墨師傅陳嘉德，位於新北市三重的廠內空間不到10坪，生產的墨條，延續台灣傳統手工製墨業的技藝。

新北市府表示，陳嘉德是國內少數的手工製墨行家之一，更獲得第十屆中華文化藝術薪傳獎「民俗工藝獎」的肯定，加入麝香的松煙墨，更是李奇茂等國寶書畫大師指定墨條。

市長侯友宜日前才前往關心並表示，傳統手工技藝是文化瑰寶，必須傳承並鼓勵後代接班。不過，近日陳嘉德在臉書粉絲頁澄清，有網頁在販售大陸製造的墨是盜用他的照片，販售非台灣手工製墨。

不少網友在臉書上發現業者以「台灣國寶製墨大師」名義販售，中央社記者實際查詢發現，業者假借陳嘉德名義販售中國安徽黃山的「徽墨」。

有的產品明顯看出文墨名稱「氣葉金蘭」、「龍門」、「龍翔鳳舞」是明顯的簡體字。網頁上還張貼台灣電視媒體對陳嘉德的專訪報導，會讓消費者誤認為陳嘉德的製品。

陳嘉德表示，對照片遭盜用很生氣，「請大家不要受騙」。

另外，南投縣仁愛鄉萬豐國小近日也被網路冒用照片與影片銷售皮包，校長高天龍接受中央社訪問表示，「萬豐國小沒有在義賣皮革包包，現在沒有賣，未來也絕不會再賣。」

也有民眾發現業者在網路張貼蜂蜜販售廣告，內容以中國大陸口吻宣傳，但假借台灣花蓮的少女故事，並強調蜂蜜「療效」，明顯屬違規廣告。新北市府衛生局表示，業者涉嫌違反食安法規定，但這類臉書銷售因網站IP架設在美國，難以追緝。只能轉請衛福部食藥署公告在「食藥膨風廣告專區」。