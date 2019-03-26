忘記拉手煞車 北市貨車輾壓男子命危

2019-03-26 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市文山區今天下午發生一起貨車壓人意外，兩名男子開貨車停在興隆路三段255巷口，隨後下車搬運貨物，不料卻疑似忘記拉上手煞車，貨車往後滑動，將正在搬貨的一名男子輾壓過去，男子當場失去生命跡象，消防員緊急將男子送醫急救，轄區警方正進行後續調查。