國道1號圓山路段3貨車1轎車追撞 3人受傷

2019-03-26 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



稍早約11點半發生在國道1號北向22.1公里約台北市圓山路段的車禍，目前仍在處理中，國道警方回報為3輛大貨車與1輛小轎車追撞事故，其中1輛大貨車壓在小轎車上方再衝破內側護欄卡在中央分隔島。

年約60歲的轎車駕駛頭部撞傷、右前座乘客疑似骨折受困車內，年約50歲大貨車司機頭部撞傷、頸部疼痛，3人都被消防隊員救出，意識清醒送往內湖三軍總醫院急診，暫無生命危險。