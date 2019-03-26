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國道1號圓山路段3貨車1轎車追撞 3人受傷

2019-03-26 13:11聯合報 記者林昭彰╱即時報導

稍早約11點半發生在國道1號北向22.1公里約台北市圓山路段的車禍，目前仍在處理中，國道警方回報為3輛大貨車與1輛小轎車追撞事故，其中1輛大貨車壓在小轎車上方再衝破內側護欄卡在中央分隔島。

年約60歲的轎車駕駛頭部撞傷、右前座乘客疑似骨折受困車內，年約50歲大貨車司機頭部撞傷、頸部疼痛，3人都被消防隊員救出，意識清醒送往內湖三軍總醫院急診，暫無生命危險。

這起車禍占用北向內側2車道，後方回堵5公里、封閉南向內側1車道協助救援，後方回堵8公里，事故仍在排除當中。

後方大貨車車身較高，直接壓過前方小轎車，衝破內側護欄卡在中央分隔島上。記者林昭彰...
後方大貨車車身較高，直接壓過前方小轎車，衝破內側護欄卡在中央分隔島上。記者林昭彰／翻攝
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小轎車被大貨車追撞再重壓，車體嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
小轎車被大貨車追撞再重壓，車體嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
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小轎車被大貨車追撞再重壓，車體嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
小轎車被大貨車追撞再重壓，車體嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
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後方大貨車車身較高，直接壓過前方小轎車，衝破內側護欄卡在中央分隔島上。記者林昭彰...
後方大貨車車身較高，直接壓過前方小轎車，衝破內側護欄卡在中央分隔島上。記者林昭彰／翻攝
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貨車衝破內側護欄卡在中央分隔島。記者林昭彰／翻攝
貨車衝破內側護欄卡在中央分隔島。記者林昭彰／翻攝
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國道車禍里約

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