國道車禍！大貨車壓車卡在分隔島 受困2人順利救出

2019-03-26 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市消防局今上午11時許獲報，中山高北上靠進圓山交流道路段，發生一起車禍，一輛大貨車因不明原因撞上前方的自小客車，因撞擊力道大，大貨車車身較高，直接壓過自小客車，卡在中央分隔島上，自小客車受困2人已順利救出，意識清醒，送醫急救。