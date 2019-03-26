遭父親碎念「這麼好命還抱怨」 男負氣跳樓骨折

2019-03-26 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名30歲男子，精神狀況不良，長期無業在家休養，日前疑似和父親口角，父親斥責「你都這麼好命，還有什麼好抱怨和心情不好到吃不下飯，真是浪費」，男子受不了打擊，從高處一躍而下，造成全身骨折送醫急救，院方指出，該名男子經照顧治療以穩定病情，目前已出院返家休息，呼籲民眾對於有自殺傾向的人，應傾聽或陪伴，減少自殺者的絕望感。

衛生福利部桃園醫院身心科病房護理師葉容秀表示，根據台灣自殺防治學會統計，2017年自殺死亡人數共為3871人，較2016年增加106人，增幅2.8%，以65歲以上長者自殺死亡率最高，也是最為被忽略的一群，認為活動量下降、話量變少，常常談論死亡，是長輩老化正常之症狀。

葉容秀指出，面對有自殺傾向，一般人多半給予回應「有什麼過不去的」，或用更悲慘的例子反駁，但這些回應不會對有自殺想法的人有所幫助，應花時間專注地傾聽及陪伴，表達理解的語言，如「我能了解身在那樣難受困境的你，是有多麼的痛苦無助」等，就能減少自殺者的絕望感，也許就有不同的轉機。

葉容秀提醒，若身邊的人出現睡眠困難，包括難以入睡或早醒，或感覺緊張不安、容易苦惱或動怒、憂鬱、心情低落、覺得比不上別人，甚至有自殺想法等，請伸出您援手，鼓勵尋求精神科或身心科幫助，每個人都是自殺防治守門人，並按照三步驟「一問」關心詢問、「二應」以理解言語回應、「三轉介」協助就醫。