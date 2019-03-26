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新北深坑少女離家失聯4天 北市尋獲家長帶回

2019-03-26 11:49中央社 新北26日電

新北市深坑區林姓高三少女離家失聯，當事人昨天晚間主動至台北市警局中二派出所撤銷協尋，新北市警方前往尋獲離家出走4天的少女，通知家屬領回，少女已回到父母親身邊。

新店警分局今天表示，林姓女子3月22日凌晨到深坑分駐所報案，指稱她的妹妹21日深夜10時30分離家未歸，通報失蹤。

林女在筆錄中表示，她的妹妹稱要出門影印，但許久未歸，應是與網友一同出門。妹妹身上有攜帶手機，但已關機無法聯繫。

經警方調閱監視器發現，林姓少女從深坑住家離開後，沿埔新街往文化街方向騎樓行走，經過平埔街方向，在深坑國小側門監視器有攝錄到身影。

警方從監視器中發現，國小側門處有轎車臨停約10分鐘，但因夜間影像模糊，無法判斷林姓少女是否搭上轎車，後續調閱監視器追查該車牌號碼以釐清案情。

警方說，林女25日再度至分駐所申請急難電話定位查址，但因林姓少女手機號碼至離家時都已關機無法定位。林女說，臉書有孫姓網友可能為誘拐妹妹的可疑對象。

警方調查，孫男曾有殺人未遂、人口販運、兒少性剝削、妨害性自主等前科，警方除試圖通知孫男到案說明，也通報警方全面查詢注意。

離家4天的失蹤少女，昨天晚上主動向台北市警方撤銷協尋，之後，離開中二派出所。新北市警局獲悉，剛好也在附近查訪，於是在台北市林森北路一帶，發現當事人，昨天深夜通知林女等家屬領回。

少女表示，是因為與家人相處關係緊張，才與網友出去。警方說，和誘未滿20歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者，會觸犯刑法，最高可處3年以下有期徒刑。後續會請孫男到案，釐清他與這起離家出走案件的關係。

深坑

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