噁男出獄懷念超商好滋味 白吃白喝還帶黃色刊物

2019-03-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市賴男上周剛出獄，懷念超商餐點，竟大辣辣在超商內選取關東煮、泡麵、海底雞罐頭、奶茶，店員以為男子會結帳，未料賴男拿好餐點直接坐在餐桌上吃霸王餐，飽餐一頓還不忘拿布丁、兩隻冰淇淋作為餐後甜點，賴身上攜帶一本黃色刊物，又在架上竊取一件女性絲襪，報案店員清查覺得「好噁心」。

警方調查，賴男(49歲)上週五剛從台中看守所出獄，前天在大雅區閒晃，早上喝醉路倒，馬岡所員警送他回派出所照顧，中午請賴吃火鍋才讓他離開。

未料晚上8時許接獲超商店員報案，有男子在店內吃霸王餐，員警到場發現就是中午喊肚子餓，沒錢吃飯的賴男。

超商店員指出，賴男熟門熟路走進店內貨物區選取關東煮、泡麵、海底雞罐頭、奶茶，又走到點心區拿布丁和兩隻冰淇淋，逕自坐在桌椅上大嗑泡麵邊配熱關東煮、海底雞罐頭，飽餐一頓還吃點心，在店內囂張吃霸王餐。

警方獲報到場，賴男已持隨身攜帶的高粱酒，邊喝邊看黃色書刊，店員進一步清查還短缺一雙女性絲襪，也從賴男身上起出，讓女店員當下直呼「好噁心」。

賴男向警方坦言，上週五剛出獄，身上沒錢又想念超商餐點好滋味，才在店內吃霸王餐。