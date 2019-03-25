天雨路滑 國三樹林路段4車追撞３人受傷

2019-03-25 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道3號北向46公里約新北市樹林路段，下午1時45分發生3輛轎車和1輛小貨車連環追撞事故，造成年約50歲馬姓和陳姓男子、莊姓女子共3人受傷。